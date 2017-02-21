شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له في ملتقى للطلبة الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين الشقيقة الذي أقيم في منزل عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح.

واستمع الغانم وأعضاء الوفد من النواب خلال اللقاء إلى هموم ومشاكل واقتراحات الطلبة التي تستدعي المتابعة ومنها تلك المتعلقة بزيادة المخصصات المالية والمصاعب والعراقيل التي يواجهونها خلال دراستهم في الخارج.

ووعد الغانم والنواب المشاركون في ختام اللقاء بمتابعة القضايا التي طرحها الطلاب ونقلها إلى لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية والمعنين في الكويت.

وحضر اللقاء إضافة إلى الغانم كل من النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري ود. حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وعميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.