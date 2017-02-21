احتفلت سفارة البلاد لدى مملكة البحرين بالعيد الوطني ال 56 لاستقلال الكويت والذكرى ال26 ليوم التحرير وذلك بحضور رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان آل خليفة ورئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم واعضاء من مجلس الامة والعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء البحريني في كلمة له خلال حفل السفارة مساء امس الاثنين، ان مملكة البحرين ودولة الكويت صاغتا عبر تاريخهما المشترك نموذجا متفردا في العلاقات المتميزة بروابط الأخوة والمحبة الصادقة والإيمان الراسخ بوحدة الهدف والمصير في جميع المواقف والظروف.

وقدم التهنئة بهذه المناسبة الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والى شعب الكويت متمنيا للكويت دوام الازدهار والتقدم.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت في دعم كل ما من شأنه تقوية البيت الخليجي وتعزيز التضامن العربي وفق منهجية ورؤية تستهدف الخير والرخاء للبشرية جمعاء مستذكرا مواقف دولة الكويت المساندة والداعمة لمملكة البحرين والتي ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية البحرينية.

من جهته اكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ان قيادة سمو امير البلاد الحكيمة لمسيرة الخير والعطاء والانسانية اضحت الكويت من خلالها في قلب العالم ومحط انظاره مضيفا انها حظيت بتقدير واحترام دوليين كبيرين حيث اصبح كل كويتي يفتخر ببلده.

واعرب من جهة اخرى عن اعتزازه وتقديره لزيارة الامير خليفة وحرصه على تقديم التهاني بالعيد الوطني الكويتي مما يعكس بصورة جلية خصوصية العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت.