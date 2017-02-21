جوله بحريه لصاحب السمو الأمير في يخت السلطان قابوس الثلاثاء 2017/2/21 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 163 + Facebook twitter facebook whatsapp viber telegram email A+ A- صاحب السمو الأمير مصافحا قبطان اليختصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال قيامه بجوله على متن يخت السلطان قابوسالشيخ علي الجراح والشيخ خالد الجراح وخالد الجارالله والشيخ أحمد فهد الفهدالشيخ خالد الجراح وأنس الصالحيخت السلطان قابوس قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، بجولة بحرية على متن اليخت السلطاني (فلك السلامة).ورافق سموه خلال الجولة صاحب السمو هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف.