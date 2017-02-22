«فيراتي وريثه في الملاعب»

بليز ماتويدي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، كاشفا في مقابلة مع شبكة «فرانس بلو» الفرنسية، تفاصيل حوار دار بينه وبين إنييستا، نجم برشلونة، وهو أبرز لاعبي الوسط بالعالم، خلال العقد الأخير، وسيكون اعتزاله خسارة كبيرة للعبة، حيث من الصعب إيجاد وريث له يشغل الفراغ الذي سيخلفه وقد أزاح إنيستا خلال اللقاء مع بليز عن وريثه الشرعي بالملاعب وهو اللاعب فيراتي.