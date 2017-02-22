ممثل الأمير غادر إلى الصومال للمشاركة في حفل تنصيبرئيس الجمهورية الأربعاء 2017/2/22 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 25 + Facebook twitter facebook whatsapp viber telegram email A+ A- ممثل صاحب السمو الأمير المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم مغادرا الى الصومال غادر البلاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم ظهر أمس متوجها إلى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك لتمثيل صاحب السمو في حفل تنصيب الرئيس محمد عبدالله محمد رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية.