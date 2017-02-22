عمدة المدينة اصطحب الخالد في جولة للتعرف على المدارس الحرفية ومعامل تنفيذ الهياكل الكرتونية للشخصيات المحلية والعالمية

شهد سفيرنا في إيطاليا الشيخ علي الخالد، كضيف شرف، مهرجان «كرنفال فياريجو» الفني العالمي الشهير.

وأوضح بيان لسفارتنا هناك أن الشيخ علي الخالد حضر المهرجان تلبية لدعوة من عمدة مدينة فياريجو الساحلية السياحية جورجو ديل غيانغارو ورئيس إقليم توسكانا انريكو روسي ضمن كبار الضيوف والشخصيات.

وأعرب الشيخ علي الخالد عن الشكر والامتنان على الدعوة الخاصة وحفاوة الترحيب التي أحيط بها من العمدة غيانغارو ومنظمي المهرجان الذي نظمه لأول مرة في تاريخ إيطاليا في العام 1873 مجموعة من أعيان فياريجو كشكل مبتكر للاحتفال والاحتجاج الساخر على الضرائب الباهظة.

وأبدى الخالد إعجابه بالمستوى الفني والابداعي الذي يميز الكرنفال العالمي لاسيما الجهد الكبير والمنظم في بناء الشخصيات الساخرة والظريفة التي تستحدثها الفرق المتنافسة كل عام.

وتمر الشخصيات الورقية على عربات مخصصة تسير في استعراض طويل على أنغام الموسيقى التصويرية بين جموع من آلاف المحتفلين الذين يتوافدون كل عام على المهرجان من أنحاء ايطاليا والعالم. وذكرت السفارة أن عمدة المدينة اصطحب السفير الخالد في جولة خاصة للتعرف الى المدارس الحرفية ومعامل تصميم وتنفيذ الهياكل الكرتونية التي تتناول كل عام بشكل مرح الشخصيات والأحداث السياسية المحلية والعالمية، حيث التقى الفنانين والمتطوعين الذين يحافظون على هذا التقليد السياحي والثقافي الكبير.

وناقش الشيخ علي الخالد مع عمدة المدينة فياريجو ومسؤولي الثقافة والسياحة إمكانية تبادل الخبرات عبر استضافة وتدريب الفنانين الكويتيين بهدف تعزيز التواصل الثقافي والشعبي وتحفيز التبادل السياحي والشبابي في إطار علاقات الصداقة الثنائية المتميزة.