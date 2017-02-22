بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح ببرقيات تهنئة الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وذلك بمناسبة الاعياد الوطنية.

وجاء في رسالة الجراح الى سمو الأمير:

سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد،

يسعدني بمناسبة قرب حلول العيد الوطني ويوم التحرير ان انوب عن جميع منتسبي وزارة الداخلية لأرفع لمقام سموكم الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات، وأسأله عز شأنه ان يعيد كل المناسبات وسموكم ينعم بتمام الصحة والعافية.

سيدي، وإذ نستذكر هاتين الذكريين العزيزتين على قلوب جميع ابناء الوطن، فإن ابناءك وبناتك سيكونون كعهد سموكم بهم ماضون على خطى الآباء والاجداد الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على تراب هذا الوطن، واضعين نصب اعينهم الحفاظ على امن وامان هذا الوطن لينعم كل من يقيم على هذه الارض الطيبة بالامن والاستقرار والرخاء.

حفظ الله سموكم من كل سوء ومكروه، وادام على وطننا أمنه وازدهاره في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة.

وكل عام وانتم بخير.

كما بعث ببرقية الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قال فيها: يسعدني بالاصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية ان ارفع لمقام سموكم الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول العيد الوطني ويوم التحرير سائلين العزيز القدير ان يعيد كل المناسبات وسموكم ينعم بموفور الصحة وتمام العافية.

سيدي، واذ جميع ابناء الوطن يحتفلون بهاتين المناسبتين الغاليتين، فإن ابناءك وبناتك يؤكدون لسموكم انهم سيكونون عند حسن ظن سموكم بهم حاملين الامانة بكل صدق واخلاص للحفاظ على صروح هذا الوطن العزيز مصانة.

نسأل الله العلي القدير ان يديم على كويتنا الغالية نعمة الامن والاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو وسموكم الكريم حفظكما الله ورعاكما.

وبعث الجراح ببرقية الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال فيها أسأل العلي القدير أن يعيد عليكم هاتين المناسبتين وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وان يكلأكم بعنايته ورعايته وان يعيدهما وكويتنا الغالية تعيش نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار بفضل من العزيز الحكيم ثم القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو وسمو ولي عهده و سمو رئيس مجلس الوزراء.

كما أرسل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح برقية الى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي قال فيها:

أسأل العلي القدير أن يعيد عليكم هاتين المناسبتين وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وان يكلأكم بعنايته ورعايته وان يعيدهما وكويتنا الغالية تعيش نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار بفضل من العزيز الحكيم ثم القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.

كما بعث الجراح ببرقيات تهنئة الى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.