بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى ثيو زورينوك حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة بالإنابة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة مايكل أوغيو الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة الصديقة راجيا له الرحمة ولأسرته جميل الصبر.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى ثيو زورينوك حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة بالإنابة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة مايكل أوغيو الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة الصديقة.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.