بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس ادارة نادي الكويت الرياضي عبدالعزيز فهد المرزوق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز نادي الكويت الرياضي ببطولة كأس سموه للموسم الرياضي 2016 - 2017، مشيدا سموه بهذا الانجاز الرياضي الذي حققه النادي وبالمستوى الرياضي الرفيع والأداء المميز الذي أظهره الفريقان المتنافسان وبالروح الرياضية العالية التي تحليا بها، متمنيا سموه لنادي الكويت الرياضي تحقيق المزيد من الانجازات الرياضية ولجميع منتسبي النادي كل التوفيق والسداد.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس ادارة نادي الكويت الرياضي عبدالعزيز فهد المرزوق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز نادي الكويت الرياضي ببطولة كأس صاحب السمو الأمير للموسم الرياضي 2016 - 2017 ، مشيدا سموه بهذا الانجاز الرياضي الذي حققه النادي، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.