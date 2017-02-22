أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر أمس الثلاثاء بالدور الرائد لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة التي تحظى بمساندة الكويت.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الصقر لـ «كونا» على هامش احتفال سفارتنا لدى المملكة المغربية بالأعياد الوطنية.
ورفع الصقر أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة العطاء وتحقيق التقدم والنماء بما يعزز مكانة الكويت الإقليمية والدولية.
وأكد ان الأعياد الوطنية للكويت ترمز الى دلالات تاريخية وسياسية وحضارية في مسيرة الكويت.