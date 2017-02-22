القاهرة - هناء السيد
أكد مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بالجامعة العربية مشعل العتيبي عن استمرار العمل لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الـ (18) للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات التابعة لادراة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية.
وأضاف انه تم خلال الاجتماع مناقشة توصية مديري عامي الجمارك بشأن التبادل المعلوماتي الالكتروني بين الدول العربية كنموذج قائم يمكن العمل على تطويره.
وأشار العتيبي الى أنه تمت مناقشة بند حول (المنافذ الجمركية المؤهلة) والاستفادة من الدول الأعضاء التي لديها معايير عالية في هذا الشأن لتأهيل المنافذ غير المؤهلة بالدول الأعضاء، موضحا انه تمت مراجعة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النموذج الجمركي العربي.