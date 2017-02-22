بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، برقية شكر لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها سموه لسلطنة عمان أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي حظي بها سموه والوفد المرافق له والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والروابط الحميمة التي تجمع بين البلدين والشعبين، معربا سموه عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي قام بها للبلد الشقيق وباللقاء الذي جمعه بصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية ولسلطنة عمان وشعبها الكريم المزيد من الرقي والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.