حضر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، المستشار بالديوان الأميري د. يوسف الابراهيم صباح أمس حفل تنصيب الرئيس محمد عبدالله محمد رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وذلك في العاصمة مقديشو.
وقام ممثل صاحب السمو الأمير المستشار د. يوسف الابراهيم ظهر أمس بتسليم رسالة خطية من صاحب السمو إلى الرئيس محمد عبدالله محمد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، هنأه فيها سموه بانتخابه رئيسا للجمهورية كما تضمنت الرسالة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.