بحفظ الله ورعايته، وصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن صباح امس قادما من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود الناصر والمستشار بالديوان الأميري علي الراشد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها سموه لسلطنة عمان الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي حظي بها سموه والوفد المرافق له والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والروابط الحميمية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا سموه عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي قام بها للبلد الشقيق وباللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر صباح امس العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة رسمية.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار صاحب السمو فهد بن محمود بن محمد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسفيرنا لدى سلطنة عمان الشقيقة فهد حجر المطيري وأعضاء السفارة.

وكان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة قد اقام مأدبة عشاء على شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق في بيت البركة العامر بالعاصمة مسقط وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لسموه لسلطنة عمان الشقيقة.