عزام الصباح: قيادة الأمير الحكيمة وضعت البلاد في قلب العالم ومحط أنظاره

احتفلت سفارة البلاد لدى مملكة البحرين بالعيد الوطني ال 56 لاستقلال الكويت والذكرى ال26 ليوم التحرير وذلك بحضور رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وأعضاء من مجلس الأمة والعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء البحريني في كلمة له خلال حفل السفارة أن مملكة البحرين ودولة الكويت صاغتا عبر تاريخهما المشترك نموذجا متفردا في العلاقات المتميزة بروابط الأخوة والمحبة الصادقة والإيمان الراسخ بوحدة الهدف والمصير في جميع المواقف والظروف.

وقدم التهنئة بهذه المناسبة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى شعب الكويت، متمنيا للكويت دوام الازدهار والتقدم.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت في دعم كل ما من شأنه تقوية البيت الخليجي وتعزيز التضامن العربي وفق منهجية ورؤية تستهدف الخير والرخاء للبشرية جمعاء، مستذكرا مواقف دولة الكويت المساندة والداعمة لمملكة البحرين والتي ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية البحرينية.

من جهته اكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أن قيادة سمو أمير البلاد الحكيمة لمسيرة الخير والعطاء والإنسانية أضحت الكويت من خلالها في قلب العالم ومحط أنظاره ،مضيفا أنها حظيت بتقدير واحترام دوليين كبيرين حيث اصبح كل كويتي يفتخر ببلده.

واعرب من جهة أخرى عن اعتزازه وتقديره لزيارة الأمير خليفة وحرصه على تقديم التهاني بالعيد الوطني الكويتي مما يعكس بصورة جلية خصوصية العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت.