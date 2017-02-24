بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى دامي بيرليت لويسي حاكم عام سانت لوشيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى دامي بيرليت لويسي حاكم عام سانت لوشيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دافيد آرثر جرانجي رئيس جمهورية غويانا التعاونية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دافيد آرثر جرانجي رئيس جمهورية غويانا التعاونية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.