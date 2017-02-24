تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى البلاد علاء مجيد حسين الهاشمي.

وتمنى الشيخ صباح الخالد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة سوازيلاند الصديقة لدى البلاد سوتجا دلاميني.

وتمنى الشيخ صباح الخالد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.