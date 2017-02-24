وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وتقدير إلى الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي وأعضاء مجلس الأمة وكل إخوانه المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة بمناسبة الذكرى الـ ١١ لتولي سموه ولاية العهد وذلك من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات أو كل أشكال التعبير الأخرى، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ الوطن الغالي، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وعلى الجميع موفور الصحة، وأن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لمواصلة النهوض بوطننا العزيز وتحقيق كل ما ننشده له من تطور وازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.