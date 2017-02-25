تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد برقيات تهان بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين لعيد التحرير من اخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اعربوا فيها عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن العزيز وخالص الدعاء لصاحب السمو الامير بأن يمن الباري عز وجل على سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من نماء ونهضة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا، وقد بادلهم سموه التهاني بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوس الجميع مقدرا لهم ما اعربوا عنه من صادق الدعاء لسموه وكريم المشاعر نحو الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفعته، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية، مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن العزيز، ضارعا إلى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

كما تلقى صاحب السمو الأمير برقيات تهان من إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وذلك بمنـاسبـة الـذكرى السادسـة والخمسين للعيد الوطني والذكـرى الـسـادسـة والعشرين لعيد التحرير.

هذا، وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين، متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية الى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث التفجير الارهابي الذي وقع بمنطقة السنابس في مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدا سموه استنكار الكويت لهذا العمل الارهابي الذي استهدف ارواح الابرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق ووقوفها مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها لجميع الاجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الاعمال الارهابية، متمنيا سموه للمواطنة المصابة سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية الى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث التفجير الارهابي الذي وقع بمنطقة السنابس. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد الجنود التابعين لقوات دولة الإمارات المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن الشقيق أثناء قيامه بواجبه الوطني، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد الجنود التابعين لقوات دولة الإمارات المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن.

كما بعث سمو رئيس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة. كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تعزية إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات د.أمل القبيسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد أحد الجنود من القوات المسلحة الاماراتية المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن.