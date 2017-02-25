بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عبر فيها سموه عن أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني للكويت وذكرى يوم التحرير السادس والعشرين وأحد عشر عاما على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، متوجها بأصدق الابتهال الى المولى تبارك وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء وان يديم عليه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار وان يحفظ سموه بعين عنايته ورعايته وجزيل نعمه وعطائه وان يهبه العمر المديد وان يعيد هذه المناسبات العزيزة على سموه وهو يرفل في رداء الصحة والعافية والهناء وأن تتحقق في عهده الزاهر طموحاته وآماله الكبار باعتلاء وطننا الغالي المكانة اللائقة به بين الأمم وبإنجاز نهضة تنموية شاملة بكل مناحي الحياة تفيض بخيرها الحميم على الشعب الكويتي الكريم في ظل سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف قيادة سموه الحكيمة حفظه الله وأبقاه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر جوابية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ضمنها سموه أصدق التهاني والتبريكات وطيب المشاعر بهذه المناسبات الوطنية على قلوبنا جميعا سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة وتمام العافية وعلى وطننا العزيز وشعبنا الكريم وقد تحقق له المزيد مما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وان يسدد خطى الجميع لخدمته ورفع رايته ويكلل كل الجهود المخلصة بالتوفيق للنهوض بمسيرته التنموية الطموحة.

كما بعث سمو ولي العهد ببرقيتي تهنئة إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله الأحمد عبر فيهما سموه عن أزكى آيات التهاني وأعز التبريكات وأطيب التهاني بمناسبة إطلالة العيد الوطني وعيد التحرير، متمنيا لهما سموه موفور الصحة والعافية والسعادة وعلى وطننا الغالي وشعبه الوفي بالمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرفاه في ظل سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقد تلقى سموه برقيتي شكر جوابيتين من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله الأحمد ضمناها خالص التهاني بهاتين المناسبتين العزيزتين سائلين الله عز وجل أن يعيدهما على سموه وعلى وطننا الغالي وأهله الأوفياء بالعزة والرفعة.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ضمنوها أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني السادس والخمسين وعيد التحرير السادس والعشرين سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه بعين عنايته وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يديم على كويتنا الغالية أفراحها ويعيد أمثال هذه الأيام على دولتنا الغالية وعلى الشعب الكويتي وهي تنعم بالخير والرفاه والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



كما تلقى سموه برقيات تهنئة من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي وأعضاء مجلس الأمة وعدد كبير من المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بهاتين المناسبتين الوطنيتين والعزيزتين على قلوبنا جميعا.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر جوابية للجميع أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة جسدت روح الوحدة الوطنية لأهل الكويت الأوفياء، مثمنا قيم الولاء والوفاء لأبناء الكويت مما حفظ للوطن وحدته وقوته على مر الزمن والإنجازات التي حققها شباب الكويت في مختلف المجالات سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الغالية على قلوبنا جميعا وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والرخاء وان يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد، مستذكرا سموه شهداء الكويت وما قدموه من تضحيات جليلة وجادوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب الوطن العزيز وسطروا أروع البطولات والتضحيات وبذلوا أرواحهم لإعلاء رايته والذود عن ترابه الطاهر ضارعا الى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم رضوانه ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها وزملاؤه أعضاء مجلس الأمة عن اصدق التهاني وأعز التبريكات بمناسبة العيد الوطني السادس والخمسين وعيد التحرير السادس والعشرين، مبتهلا الى الله العلي القدير ان يحفظ سموه بعين عنايته وان يغدق عليه من جزيل عطائه الكريم موفور الصحة والهناء والعافية وأن يبقيه سندا وعضدا لأخيه صاحب السمو الأمير وأن يفيء على وطننا العزيز من فيض آلائه وجزيل نعمه وعطائه أمنا لا يبلى ورخاء لا ينفد وعزا لا يتبدد وان يعينه بتوفيق من لدنه ليكملوا مسيرة الوفاء والبناء بما يحقق لوطننا العزيز وأبنائه البررة الأوفياء العز والرفاهية والخير والصلاح.

وقد بعث سموه ببرقية شكر جوابيه الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضمنها سموه خالص التهاني والتبريكات على ما عبر عنه معاليه واخوانه أعضاء مجلس الأمة بهاتين المناسبتين الغاليتين علينا جميعا سائلا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء وأن يظل دوما مرفوعة هامته خفاقة رايته وان يسبغ عليهم جميعا نعمة الصحة والعافية وأن يكلل جهودهم دائما بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق المصالح العليا لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.