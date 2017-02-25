الى جانب تهنئة حكومة دولة الامارات العربية الشقيقة للكويت أميرا وشعبا بالأعياد الوطنية عبر إعلانات في الصحف المحلية، وجه نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تهانيه الشخصية للكويت عبر رسائل نصية تلقاها المواطنون على هواتفهم أمس.



كما عايد سموه الكويت في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب فيها: كل التهنئة للكويت قيادة وشعبا بعيدهم الوطني المجيد وعيد التحرير لترابهم الأبي.. حفظ الله كويت المحبة وحفظ أميرها وشعبها.. أهل الكويت أهلي وإخوتي.. وأميرهم صديق ومعلم وأخ كبير.. وعلاقة الشعبين علاقة قرابة ونسب ومحبة. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويديم الألفة والمحبة.