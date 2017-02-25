أحيت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية ايطاليا الاحتفال السنوي بالأعياد الوطنية وسط حضور لافت تصدره كبار المسؤولين والبرلمانيين والشخصيات.

وأعرب السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة عن اعتزاز السفارة وحرصها على مشاطرة شعب الكويت الأصيل احتفالاته الوطنية بذكرى مرور 56 عاما على الاستقلال و26 عاما على التحرير والذكرى 11 لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم وتولي سمو ولي العهد الأمين.



ورفع بهذه المناسبة أسمى التهاني الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وحكومة الكويت وشعبها الوفي الكريم بالأعياد الوطنية المجيدة.



واستذكر السفير الخالد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أرواح شهداء الكويت العطرة من أبنائها الذين بذلوا الغالي والعزيز من أجل حرية الوطن وعزته وكرامته داعيا الله عز وجل أن "يحفظ الكويت وأميرها قائد العمل الانساني في العالم وأهلها آمنة عزيزة وقدوة رائدة للعمل الانساني والتعايش الحضاري".



وأعرب عن اعتزازه الخاص بالاقبال اللافت والمتزايد للمهنئين بأعياد الكويت الوطنية بمشاركة ممثلي رئيس الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين والشخصيات.



واعتبر هذه المشاركة ثمرة للعمل الدبلوماسي الدؤوب الرامي الى تعزيز التواصل وتعميق التعاون والعلاقات الثنائية التي تشهد زخما مطردا منذ زيارة صاحب سمو أمير البلاد التاريخية في عام 2010 الى ايطاليا وما تبعها من زيارات متبادلة.



من جهته أعرب رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الايطالي السيناتور بييرفيرناندو كازيني عن تهانيه الحارة للكويت قيادة وشعبا واعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة وتقديره لدور الكويت الحكيم والرئيسي في استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الكبيرة وفي مقدمتها تهديد الارهاب والتطرف.



وأكد كازيني أهمية التعاون الايطالي - الكويتي الفاعل على المستوى الاقليمي وفي القضايا الدولية وفي مواجهة هذه التحديات.



وتقدم قائد القوات الجوية رئيس الأركان الجنرال إنتسو فيتشاريللي بالتهاني لشعب وقيادات وحكومة الكويت واعتزازه بالمشاركة في احتفالاتها الوطنية لاسيما عيد التحرير الذي يمثل نقطة مضيئة في سجل وتاريخ القوات الجوية الايطالية بمشاركتها فيه ودحر غزو النظام العراقي البائد.



وثمن مستوى التعاون العسكري الممتاز البشري والتجهيزي في حماية السلم والاستقرار في المنطقة الاستراتيجية.



ونظمت السفارة معرضا فنيا يقدم الوجه الحضاري والانساني لدولة الكويت واسهاماتها وانجازاتها في شتى المجالات.



ونظمت السفارة كذلك جناحا مخصصا لعرض استثمارات الكويت الناجحة في ايطاليا متمثلة في مجموعة (كويت بتروليوم ايطاليا) التي تحتفل بمرور 30 عاما على علامتها التجارية والتي أصبحت ثاني أهم مجموعة نفطية في الأسواق الايطالية.