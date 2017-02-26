السفير الشيخ علي الخالد ومشاركة من الحضور بقطع كيكة حفل سفارة الكويت لدى إيطاليا بالأعياد الوطنية

أحيت سفارة الكويت لدى جمهورية إيطاليا الاحتفال السنوي بالأعياد الوطنية وسط حضور لافت تصدره كبار المسؤولين والبرلمانيين والشخصيات.



وأعرب السفير الشيخ علي الخالد الجابر الصباح في تصريح لـ (كونا) بهذه المناسبة عن اعتزاز السفارة وحرصها على مشاطرة شعب الكويت الأصيل احتفالاته الوطنية بذكرى مرور 56 عاما على الاستقلال و26 عاما على التحرير والذكرى 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وتولي سمو ولي العهد الأمين.



ورفع بهذه المناسبة أسمى التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومة الكويت وشعبها الوفي الكريم بالأعياد الوطنية المجيدة.



شهداء الكويت



واستذكر السفير الخالد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أرواح شهداء الكويت العطرة من أبنائها الذين بذلوا الغالي والعزيز من أجل حرية الوطن وعزته وكرامته، داعيا الله عز وجل أن «يحفظ الكويت وأميرها قائد العمل الإنساني في العالم وأهلها آمنة عزيزة وقدوة رائدة للعمل الانساني والتعايش الحضاري».



وأعرب عن اعتزازه الخاص بالإقبال اللافت والمتزايد للمهنئين بأعياد الكويت الوطنية بمشاركة ممثلي رئيس الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين والشخصيات.



واعتبر هذه المشاركة ثمرة للعمل الديبلوماسي الدؤوب الرامي الى تعزيز التواصل وتعميق التعاون والعلاقات الثنائية التي تشهد زخما مطردا منذ زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التاريخية عام 2010 الى ايطاليا وما تبعها من زيارات متبادلة.



من جهته، أعرب رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور بييرفيرناندو كازيني عن تهانيه الحارة للكويت قيادة وشعبا واعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة وتقديره لدور الكويت الحكيم والرئيسي في استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الكبيرة وفي مقدمتها تهديد الإرهاب والتطرف.



وأكد كازيني أهمية التعاون الايطالي - الكويتي الفاعل على المستوى الاقليمي وفي القضايا الدولية وفي مواجهة هذه التحديات.



وتقدم قائد القوات الجوية رئيس الأركان الجنرال إنتسو فيتشاريللي بالتهاني لشعب وقيادات وحكومة الكويت واعتزازه بالمشاركة في احتفالاتها الوطنية لاسيما عيد التحرير الذي يمثل نقطة مضيئة في سجل وتاريخ القوات الجوية الايطالية بمشاركتها فيه ودحر غزو النظام العراقي البائد.



وثمن مستوى التعاون العسكري الممتاز البشري والتجهيزي في حماية السلم والاستقرار في المنطقة الاستراتيجية.



ونظمت السفارة معرضا فنيا يقدم الوجه الحضاري والانساني للكويت وإسهاماتها وإنجازاتها في شتى المجالات.



ونظمت السفارة كذلك جناحا مخصصا لعرض استثمارات الكويت الناجحة في ايطاليا متمثلة في مجموعة (كويت بتروليوم ايطاليا) التي تحتفل بمرور 30 عاما على علامتها التجارية والتي أصبحت ثاني أهم مجموعة نفطية في الأسواق الايطالية.



السفير بسام القبندي وعدد من الوزراء السودانيين والسفراء خلال احتفال السفارة بالعيد الوطني

التقدم والازدهار



كما احتفلت سفارات الكويت لدى السودان وموريتانيا وبروناي بالذكرى الـ 56 للعيد الوطني للكويت والذكرى الـ 26 لتحريرها.



ففي الخرطوم أقام سفير الكويت لدى السودان بسام القبندي حفل استقبال حضره عدد من كبار الوزراء والمسؤولين بالدولة وحشد من الديبلوماسيين ورجال الاعمال وقادة منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم وزير رئاسة مجلس الوزراء احمد سعد عمر ومساعد الرئيس موسى محمد احمد ورئيس الأركان المشتركة للجيش عماد عدوي ونائب رئيس القضاء.



ورفع السفير القبندي في كلمة ألقاها خلال الحفل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي، داعيا المولى عز وجل ان يديم على الكويت نعمة الأمن والتقدم والازدهار.



وقال القبندي ان «هذه المناسبة تأتي والكويت بفضل قيادة سمو الأمير الحكيمة خطت خطوات متقدمة في تعزيز قيم الديموقراطية وكفالة حقوق الانسان والمضي قدما في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار وترقية حياة الشعب الكويتي بما يضمن أسباب الحياة الكريمة ومواكبة سبل العصر والحضارة».



واستعرض الجهود الكويتية في مجال العمل الانساني والتنموي في مختلف أنحاء العالم والتي توجت بقرار الأمم المتحدة بمنح صاحب السمو لقب (قائد للعمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني).



وتطرق السفير القبندي الى العلاقات الثنائية بين البلدين قائلا انها تشهد تطورا مستمرا في ظل الرعاية الكريمة والاهتمام اللذين تحظي بهما من قبل صاحب السمو الأمير والرئيس السوداني عمر البشير.



وأوضح انه تعزيزا للعلاقات الثنائية شهدت الفترات الماضية زيارات عديدة متبادلة لمسؤولي البلدين دفعا للتعاون المشترك كان أحدثها زيارة رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر الى الخرطوم ورئيس القضاء السوداني حيدر دفع الله الى الكويت.



وأشار السفير القبندي الى انه يتم الاعداد حاليا لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها في الخرطوم خلال العام الحالي.



وأشاد بهذه المناسبة بالموقف الذي اتخذته القيادة السودانية بالمبادرة الى الانضمام الى التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن والجهود الرسمية والديبلوماسية التي تكللت بالرفع الجزئي للحظر الاقتصادي الأميركي عن السودان.



وأكد السفير القبندي حرص الكويت على استقرار السودان من خلال مبادرتها باستضافة مؤتمر اعادة إعمار وتنمية شرق السودان «اذ تضافرت جهودها مع جهود الدول الاخرى بتخصيص أموال مقدرة للنهوض بمشاريع تنمية شرق السودان التي يجري العمل فيها حاليا».



من جانبه، هنأ وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني احمد عمر الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية، داعيا المولى عز وجل ان يعديها عليها وهي ترفل في المزيد من الرفاهية والاستقرار.



وأعرب عن أمله في ان تشهد علاقات البلدين المزيد من الارتقاء والتطور في ظل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قيادتي البلدين.



كما أعرب عن تقدير بلاده للمساهمة الكويتية المستمرة في دعم السودان، مشيرا الى ان اول قرض قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عقب استقلال الكويت كان للسودان لصالح تطوير سكك حديد السودان وتواصلت من بعده التمويلات والدعم لمختلف مشرعات التنمية بالسودان لتتجاوز اتفاقيات القروض 27 اتفاقية.



وأشاد بالدور الذي لعبته الكويت في رفع الحظر الأميركي عن السودان وجهودها المستمرة في دعم كل ما من شأنه المساهمة في استقرار السودان وتنميته، مؤكدا استعداد بلاده لتوفير جميع التسهيلات المطلوبة لرجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين للاستثمار في السودان.



وأقامت السفارة على هامش الحفل معرضا للعمل الانساني تناول مجمل النشاط الخيري والانساني للمنظمات والهيئات الخيرية بالسودان.

سفير الكويت لدى موريتانيا خالد الشيباني خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية

وعلى صعيد متصل، أقامت سفارة الكويت في جمهورية موريتانيا حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية، وقالت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه ان سفير الكويت لدى موريتانيا خالد الشيباني تقدم في كلمته بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي العزيز، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ البلاد من كل مكروه.



وذكرت السفارة ان الحفل حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا اسلكو ولد أحمد أزيد بيه وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في البلاد.





لقطة تذكارية خلال حفل سفارة الكويت لدى بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني

التنسيق الثنائي



وفي سياق متصل، ذكرت سفارة الكويت لدى بروناي دار السلام في بيان لـ (كونا) أنها أقامت حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية.



وأضاف البيان ان الحفل حضره وزير الثقافة والشباب والرياضة في بروناي حاج حلبي محمد يوسف ممثلا لحكومة بروناي ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة ووكلاء الخارجية ووزارات الصحة والداخلية والدفاع وقائد الجيش الملكي ومسؤولي إدارات وزارة الخارجية والتجارة بالإضافة إلى شخصيات بارزة في القطاع الخاص بالسلطنة.



وأشار الى ان سفير الكويت لدى السلطنة فهد الظفيري رفع في كلمته خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وإلى الحكومة الكويتية وشعبها الوفي بهذه المناسبة الغالية، داعيا المولى عز وجل «أن ينعم على وطننا العزيز بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».



كما رحب السفير الظفيري بالحضور وأشاد بالعلاقات بين الكويت وسلطنة بروناي التي وصفها بالمتميزة، مشيرا الى انها شهدت في الآونة الأخيرة تطورا متسارعا وملحوظا في مختلف المجالات.



وتطرق في هذا السياق الى الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى بروناي في أكتوبر الماضي ودشنت مرحلة جديدة من التعاون المشترك من خلال التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات التعليم العالي والسياحة والمالية والتدريب الديبلوماسي بالإضافة إلى تأسيس لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين ضمن مساعي البلدين الصديقين لتعزيز التفاهم والتشاور والتنسيق الثنائي بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما أشار السفير الظفيري إلى عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في سلطنة بروناي دار السلام يومي 5 و6 ديسمبر الماضي والتي كانت فرصة للجانبين لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، مشيدا بمشاركة القطاع الخاص في الكويت لأول مرة ممثلا بغرفة تجارة وصناعة الكويت، مبينا عزم رئيس مجلس الشورى في بروناي زيارة الكويت قريبا تلبية للدعوة التي وجهها له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «لتأتي هذه الزيارة في إطار تمتين العلاقات البرلمانية وتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية التي تعتبر إحدى الأذرع المهمة في السياسة الخارجية»، معربا عن فخره بالدور «الحيوي والإنساني» الذي تلعبه الكويت لخدمة القضايا العربية والإسلامية واحتضانها لمؤتمرات عدة لتعزيز السلام وتخفيف معاناة البلدان المنكوبة، مبرزا الدور الريادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تقديم المساعدات الإنمائية للبلدان النامية.



وأقامت السفارة على هامش الحفل معرضا تراثيا وثقافيا شمل عرض بعض المواد التراثية والإصدارات الثقافية ولوحات تذكارية وعرضا مرئيا للزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين والتي تعكس عمق الروابط بين البلدين وقيادتيهما.



سفارة الكويت في كمبوديا تحتفل بالأعياد الوطنية ودرع تكريمية بالمناسبة

علاقات مميزة



كذلك أقامت سفارات الكويت في كل من مملكة كمبوديا وسنغافورة وماليزيا حفلات استقبال بمناسبة الذكرى الـ56 للعيد الوطني والذكرى الـ 26 ليوم التحرير.



وأوضحت سفارة الكويت في كمبوديا في بيان تسلمته «كونا» أن القائم بالأعمال في السفارة متعب العصيمي رفع في كلمة ألقاها بالمناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله، والى حكومة الكويت وشعبها، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.



وأشاد العصيمي بالعلاقات الديبلوماسية المميزة بين الكويت ومملكة كمبوديا والتي مر على تأسيسها 23 عاما، لافتا الى حرص الكويت حكومة وشعبا على دعم ومساعدة المحتاجين في مملكة كمبوديا من خلال بناء المشاريع الخيرية والبرامج التنموية في مختلف المجالات.



ونظمت السفارة على هامش الاحتفال معرض صور للمشاريع الخيرية التي اقامتها الكويت في مملكة كمبوديا.



حضر الحفل نائب رئيس الوزراء الكمبودي وزير شؤون اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لقارة آسيا والمحيط الهادئ لي توتش ممثلا عن حكومة مملكة كمبوديا وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي.

مشاركة بقطع كيكة حفل سفارة الكويت في سنغافورة بالأعياد الوطنية

وفي سنغافورة قالت سفارة الكويت في بيان ان السفير يعقوب السند رفع في كلمة له بالمناسبة أسمى التبريكات والتهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله، وإلى مقام الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.



وأكد السفير السند عمق علاقات الصداقة بين الكويت وجمهورية سنغافورة وتطلع قيادات البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات الثنائية النموذجية.



واستذكر في هذه المناسبة العزيزة على قلوب أهل الكويت «التضحيات الشاقة التي قدمها الاجداد والآباء من جيل المؤسسين لبناء دولة عصرية يرفع اسمها في ارجاء الكون وتذكر دائما بالخير والكرم والعطف والرحمة لدورها الانساني المميز وعملها الدؤوب لإسباغ السلام والأمن والمحبة على العالم».



واعتبر «هذه المناسبات الوطنية مراحل مهمة من تاريخنا ودافعا معنويا وحماسيا لأبناء الوطن لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة اسم الوطن ورفع رايته عالية خفاقة بين الامم المتحضرة والمحبة للسلام والازدهار».



من جهته، أعرب وزير الدولة للاتصالات والمعلومات ووزير الدولة لشؤون الصحة تشي هونج تات الذي كان ضيف شرف الاحتفال ممثلا عن حكومة سنغافورة عن رغبة بلاده في تعزيز علاقتها مع الكويت.



وأثنى على دور الكويت الانساني ومبادئها الجليلة التي هي قدوة لكثير من دول العالم، متمنيا لها التقدم والنجاح، معربا عن إعجابه بالاحتفالات الكويتية المميزة التي تعكس تقاليد الكويت وعاداتها وتراثها الأصيل.





من احتفال سفارة الكويت في ماليزيا بالأعياد الوطنية

أملها شبابها



وفي ماليزيا رفع سفير الكويت لديها سعد عبدالله العسعوسي في تصريح لـ «كونا» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظهم الله، والى الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.



وأوضح السفير العسعوسي ان السفارة اقامت حفل استقبال بالمناسبة حضره عدد كبير من المسؤولين الماليزيين في مقدمتهم الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي شاهيدان قاسم ممثلا عن الحكومة الماليزية وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي في ماليزيا.



وأعرب عن فخره واعتزازه بما يجسده هذا الاحتفال من تلاحم وتقارب بين أبناء الشعب الكويتي وتمسكهم بأرضهم وقيمهم الوطنية وقيادتهم الحكيمة، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والازدهار ويحفظ الكويت ويديم تماسكها ووحدتها الوطنية.



وأفاد بأن الشعار الذي تم اختياره لاحتفالات هذا العام «أملها شبابها» يعبر عن فخر واعتزاز واهتمام السياسة بالشباب الكويتي والذي يعتبر اللبنة الأساسية في التطور والنمو للكويت.



وتطرق إلى العلاقات الماليزية -الكويتية، واصفا اياها بـ «المتجذرة والأصيلة»، إذ توجت بزيارات رسمية لكبار المسؤولين.



ولفت الى الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الماليزي بانديكار أمين حجي موليا الى الكويت بدعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



وأضاف السفير العسعوسي أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة في العلاقات البرلمانية الكويتية - الماليزية وتؤسس لشراكات متبادلة بين البرلمانين الكويتي والماليزي.



وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وماليزيا في ارتفاع متزايد، مضيفا أن أعداد السياح الكويتيين الذي قدموا إلى ماليزيا في العام الماضي ارتفع ليصل إلى 23 ألف سائح كويتي.



من جهته، هنأ ممثل الحكومة الماليزية في الاحتفال الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي القيادة الكويتية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية لهذا العام.



وأشاد بالعلاقات الثنائية بين ماليزيا والكويت ووجود تمثيل ديبلوماسي كويتي في ماليزيا، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الماليزي إلى الكويت تأتي في إطار توثيق هذه العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين.



استقرار ورخاء

لقطة تذكارية على هامش احتفال القنصلية العامة للكويت في كراتشي بالأعياد الوطنية

كذلك أقامت القنصلية العامة للكويت في كراتشي حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لاستقلال الكويت والذكرى 26 ليوم التحرير والذكرى الـ 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.



وذكرت القنصلية في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان الحفل حضره كبار الشخصيات الرسمية وعلى رأسهم وزير الشؤون البلدية والإسكان جام خان شورو، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان ونائب رئيس بلدية كراتشي ومسؤولي وزارة الخارجية الباكستانية (مكتب كراتشي)، ورؤساء وأركان القنصليات الخليجية والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية والدينيــة والشخصيــات الاقتصادية البارزة.



وقام ضيف الشرف وزير الشؤون البلدية والإسكان جام خان شورو بمشاركة القنصل العام للكويت محمد الخالدي ورؤساء البعثات الديبلوماسية والضيوف الكرام بالوقوف تحية للنشيدين الوطني الباكستاني والكويتي.



وبهذه المناسبة العزيزة رفع القنصل العام محمد الخالدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإلى الشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.

السفير حفيظ العجمي يطلع على بعض الصور التي قدمها عمرو حافظ للسفارة مصوّر مصري يهدي سفارة الكويت في قطر صوراً نادرة أهدى المصوّر الصحافي المصري المقيم في الدوحة عمرو حافظ دياب مجموعة من الصور النادرة لسفارة الكويت لدى قطر بمناسبة الأعياد الوطنية، تضمنت لقطات لعدد من حكام الكويت في مناسبات مختلفة. وأعــرب دياب في تصريح لـ «كونا» عن اعتزازه بتقديم هذه الصور القيمة الى الكويت الشقيقة تعبيرا عن مشاركته الاخوية لها في افراحها الوطنية. وأوضح انه وجد هذه الصور النادرة التي تعود الى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين خلال بحثه في أرشيف جده المصور حسن دياب الذي كان مصورا شخصيا للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر. ولفت الى ان جده يمتلك مكتبة كبيرة تضم أرشيفا ضخما من الصور التي التقطت في مناسبات عديدة للملوك والرؤساء والحكام والأمراء وكبار الشخصيات الذين كانوا يزورون مصر او يلتقون مع الرئيس عبدالناصر. من جهته، أشاد سفيرنا لدى قطر حفيظ العجمي في تصريح لـ «كونا» بهذه المبادرة الأخوية من المصور المصري والتي تعبر عن حبه للكويت وفخره بمشاركتها أفراحها وأعيادها الوطنية، وتعكس مدى الترابط والتلاحم بين الشعوب العربية. وقال ان المجموعة النادرة تضم صورة لأمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم مع الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وأخرى مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال القمة العربية الثالثة بالقاهرة عام 1964. وأضاف ان المجموعة تضم ايضا صورة للأمير الراحل الشيخ صباح السالم والأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله مع الرئيس جمال عبدالناصر، وصورة للشيخ عبدالله المبارك مع الرئيس المصري جمال عبدالناصر وأنور السادات عام 1959، إضافة الى عدد من الصور التي تؤرخ لمناسبات عربية حضرها حكام الكويت. وأشار العجمي الى السياسة الحكيمة التي انتهجها حكام الكويت طوال مسيرة حكمهم والانفتاح على جميع الأمم والمجتمعات والتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لتعزيز التفاهم والتلاقي بين الحضارات والشعوب.