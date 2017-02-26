ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني الجهود والمساعي المخلصة التي تبذلها الكويت لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ودورها الفاعل في ترسيخ المنظومة الخليجية وتقوية أركانها.
وقال د.الزياني في تصريح خاص لـ«كونا» بمناسبة الذكرى الـ56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ26 للتحرير ان «الكويت تحرص دوما على تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون وحماية مكتسبات شعوبها تحقيقا لتطلعات شعوبها بمستقبل مزدهر زاخر بالاستقرار والرفاه والنماء».
ورفع الزياني بمناسبة الاعياد الوطنية للكويت أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى حكومة وشعب الكويت الكريم.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالتطور الحضاري الشامل الذي حققته الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وتوجيهاته السديدة نحو بناء نموذج متميز من النهضة والنماء تحقيقا لتطلعات وآمال شعب الكويت في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
واعتبر د. الزياني هذه الذكرى الخالدة محل فخر واعتزاز لمواطني دول مجلس التعاون كافة الذين يكنون أعمق مشاعر المحبة والتقدير للكويت قيادة وحكومة وشعبا.