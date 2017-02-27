الكويت تتمتع بعلاقات متميزة في مختلف المجالات مع دول العالم

واصلت سفاراتنا حول العالم الاحتفال بالذكرى الـ 56 للعيد الوطني للكويت والذكرى الـ 26 لتحريرها والذكرى الـ 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.

جانب من احتفال سفارتنا لدى السنغال بالأعياد الوطنية

بحضور عدد كبير من المسؤولين والديبلوماسيين الذين نقلوا التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت، كما اشادوا بالكويت وجهودها في المجال الإنساني.

ففي السنغال أقام سفيرنا لدى السنغال صالح الصقعبي حفلا بهذه المناسبة هنأ خلاله صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت متمنيا دوام التقدم والازدهار.

وذكرت السفارة في بيان تسلمته «كونا» ان الحفل حضره حشد كبير من الشخصيات البارزة من بينهم ممثل الحكومة السنغالية وزير التكوين المهني والحرفي والصناعة اليدوية مامادو تالا.

لقطة تذكارية خلال احتفال سفارتنا في جيبوتي بالأعياد الوطنية

وفي سياق متصل ذكرت سفارتنا لدى جيبوتي في بيان تلقته «كونا» انها اقامت حفلا بهذه المناسبة ألقى خلاله سفيرنا لدى جيبوتي يوسف القبندي كلمة اكد فيها الروابط العميقة التي تجمع البلدين.

وأشارت الى ان السفير القبندي هنأ سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الكويتية والشعب الكويتي بهذه المناسبة.

وأوضح البيان انه أقيم على هامش الحفل معرض يضم بعض الإصدارات الكويتية ومشغولات من التراث الكويتي وصورا عن الكويت.

كما أقامت سفارتنا لدي نيجيريا حفل استقبال حضره عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى نيجيريا والجاليتين العربية والإسلامية.

إيطاليا





كما أحيت سفارتنا لدى جمهورية ايطاليا الاحتفال السنوي بالأعياد الوطنية وسط حضور لافت تصدره كبار المسؤولين والبرلمانيين والشخصيات.

وأعرب السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة عن اعتزاز السفارة وحرصها على مشاطرة شعب الكويت الأصيل احتفالاته الوطنية بذكرى مرور 56 عاما على الاستقلال و26 عاما على التحرير والذكرى 11 لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم وتولي سمو ولي العهد الأمين.

ورفع بهذه المناسبة أسمى التهاني الى سمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومة الكويت وشعبها الوفي الكريم بالأعياد الوطنية المجيدة.

سفارتنا لدى جمهورية إيطاليا تحتفل بالأعياد الوطنية جانب من احتفال سفارتنا في إيطاليا

جانب من احتفال سفارتنا لدى البوسنة والهرسك بالأعياد الوطنية

كما أقامت سفارتنا لدى البوسنة والهرسك احتفالا حضره مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين البوسنيين والأجانب المعتمدين يتقدمهم مجلس الشعوب (البرلمان) صفت سوفتيش ووزير الامن دراغان ميكيتيش.

ورفع سفيرنا لدى البوسنة والهرسك ناصر المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو الامير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة الكويت وشعبها، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

كما أشاد السفير المطيري بالعلاقات المتميزة بين الكويت والبوسنة والهرسك في كافة المجالات والدور الذي يقوم به القطاع الخاص واللجان الخيرية في تعزيز هذه العلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في جميع المجالات.

تنزانيا

جانب من احتفال سفارتنا لدى تنزانيا بالأعياد الوطنية

وأقامت سفارتنا لدى تنزانيا حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 56 والذكرى الـ 26 ليوم التحرير بحضور عدد كبير من المدعوين يتقدمهم وزير الخارجية وتعاون شرق أفريقيا الدكتور اوغسطين ماهيغا، ورئيس جمهورية تنزانيا السابق الحاج علي حسن مويني وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء البعثات الديبلوماسية وشخصيات اكاديمية واقتصادية واعلامية.

وألقى السفير جاسم الناجم كلمة عبر فيها عن خالص تمنياته للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين بالمزيد من الازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخيه د.جون ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

وأكد الناجم في كلمته على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مستعرضا حصاد سنة كاملة من الانجازات في كافة المجالات ومن ضمنها افتتاح سفارة لجمهورية تنزانيا في الكويت ومباشرة أول سفير لتنزانيا مقسم في الكويت لعمله.

وأشار الناجم الى دور السفارة في الاستجابة للنداءات التي يطلقها رئيس الجمهورية لدعم عدد من القطاعات أهمها التعليم والصحة، حيث جاءت مبادرات السفارة في دعم هذه النداءات، اضافة الى سرعة تقديم المعونات لمتضرري زلزال كاغيرا الذي ضرب شمال تنزانيا في سبتمبر الماضي لتؤكد على أن الكويت بالفعل مركز للعمل الإنساني وأن صاحب السمو الأمير قائد للعمل الإنساني في العالم.

قبرص

سفيرنا لدى قبرص وليد أحمد الكندري خلال حفل السفارة بالأعياد الوطنية

وفي نيقوسيا ذكرت سفارتنا لدى قبرص في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أن سفيرنا لدى قبرص وليد احمد الكندري اقام احتفالا شارك فيه ممثل رئيس جمهورية قبرص وزير الخارجية يوانيس كاسوليذيس ورئيس مجلس النواب القبرصي ديميترس سيلوري ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية والعربية المعتمدة لدى قبرص وعدد كبير من المسؤولين والسياسيين وشخصيات دينية وثقافية.

ورفع السفير الكندري في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، داعيا الله تعالى ان يحفظهم ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على الكويت وشعبها.

وأشاد السفير الكندري بمستوى العلاقات الثنائية المتطورة والمتينة التي تربط الكويت وجمهورية قبرص وشعبيهما وما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وألقى الوزير كاسوليذيس خلال الاحتفال كلمة أعرب خلالها نيابة عن الحكومة والشعب القبرصي عن خالص التهاني القلبية الصادقة لصاحب السمو الامير وللكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأشاد بعمق وقوة العلاقات الثنائية القبرصية - الكويتية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية وما تشهده من تفاهم وتعاون مشترك.

فيتنام

جانب من الحضور في حفل قنصليتنا العامة في مدينة هو شي منه الفيتنامية

وفي سياق متصل، ذكرت القنصلية العامة للكويت في مدينة «هو شي منه» الفيتنامية في بيان تلقته «كونا» انها اقامت حفلا بهذه المناسبة ألقى خلاله القنصل العام في فيتنام خالد المطيري كلمة أكد فيها الروابط العميقة التي تجمع البلدين.

وهنأ القنصل المطيري سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الكويتية والشعب الكويتي بهذه المناسبة.

وتوجه بالشكر أيضا للقيادة والسلطات المختصة في جمهورية فيتنام وخاصة في مدينة «هو شي منه» ومحافظات الجنوب على تسهيل عمل القنصلية العامة للكويت خلال السنوات السبع الماضية.

وقال المطيري: ان حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في ارتفاع مستمر استنادا إلى أرقام حجم التبادل التجاري والصادرة عن الجهات المختصة في كل من الكويت وجمهورية فيتنام.

فرانكفورت

جانب من الحضور في حفل قنصليتنا العامة في مدينة فرانكفورت

كما أقامت قنصليتنا العامة في مدينة (فرانكفورت) جنوب وسط ألمانيا حفل استقبال دعا إليه القنصل العام ضرار التويجري كلا من نائب وزير الشؤون الأوروبية والفيدرالية مارك فاينمايستر ولفيف من القناصل العامين والمسؤولين في بلدية (فرانكفورت) والعديد من رجال الأعمال والاكاديميين والأطباء والإعلاميين.وشارك في الحفل د.علي العمير وزير الأشغال العامة السابق.

وألقى القنصل العام التويجري كلمة خلال الاحتفالية قدم فيها التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا.

وبهذه المناسبة اعرب التويجري عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار للكويت كما اشاد في الوقت نفسه بالعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية وخاصة مع ولاية (هيسن).

تهنئة السيسي

على صعيد متصل، تلقى سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد.

جاءت التهنئة خلال استقبال السفير الذويخ المبعوث الخاص للرئيس المصري أمين رئاسة الجمهورية عبدالعزيز الشريف في مقر سفارة الكويت بالقاهرة.

وقال السفير الذويخ في تصريح لـ «كونا» ان المبعوث الخاص نقل اصدق تهاني وتحيات الرئاسة المصرية الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى الحكومة والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وأشار الى ان اللقاء تناول مجمل العلاقات الكويتية - المصرية وتطلع الجانبان الى ضخ المزيد من الأدوات لتطويرها وترقيتها الى مستويات اقوى وافضل في المستقبل.

وأكد في الوقت ذاته قوة ومتانة العلاقات بين الكويت ومصر بفضل حكمة القيادتين الكريمتين وتطلعهما ومساندتهما ودعمهما لكل ما من شأنه ان يرتقي بمستوى العلاقات بين البلدين والشعبين.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن فرحة الرئاسة المصرية بمناسبة الأعياد الوطنية وتمنياتها للكويت بدوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الشيشان

جانب من الاحتفال الذي أقيم في العاصمة الشيشانية غروزني بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت

بدورها نظمت الادارة الدينية في جمهورية الشيشان احتفالا خطابيا ومعرضا للصور في العاصمة غروزني بمناسبة الاعياد الوطنية الكويتية.

وقال نائب مفتي جمهورية الشيشان للعلاقات الدولية توركو داؤودف في تصريح لـ «كونا» السبت الماضي ان الاحتفال جرى برعاية مفتي جمهورية الشيشان صلاح ميجييف بمشاركة ممثلي وزارة الثقافة ووزارة الشؤون القومية والإعلام ووزارة الشباب وبحضور رجال الدين والأوساط الثقافية وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأضاف ان الاحتفال تضمن إقامة معرض للصور جسد مختلف مراحل تطور الكويت ومعالم النهضة الحضارية والعمرانية هناك إضافة الى ابراز الوجه الحضاري للكويت.

وذكر ان الاحتفال شهد كذلك عرض فيلم عن الكويت اعدته وزارة الاعلام في جمهورية الشيشان بالتعاون مع وزارة الاعلام الكويتية اضافة الى توزيع كتب على الحضور عن الكويت باللغة الروسية.

واعرب داؤودوف عن عميق سعادته لمشاركة الشيشان الشعب الكويتي افراحه بمناسبة الأعياد الوطنية معربا عن تمنياته للكويت مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.