أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم امس دعم الكويت لتوجهات المجموعتين العربية والإسلامية امام الدورة الـ 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي سوف تنطلق اليوم.

وأضاف السفير الغنيم في تصريح لـ«كونا» ان جلسات هذه الدورة «على قدر كبير من الاهمية، اذ ترسم معالم توجهات المجلس خلال العام، حيث سيتم استعراض قرابة 100 تقرير متخصص حول أوضاع حقوق الإنسان كافة».

وأشار الى «أهمية الجزء الرفيع المستوى من اعمال المجلس حيث سيتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمرة الاولى امام المجلس شارحا هواجس المنظمة الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم وكيفية التعامل معها».

وأوضح ان المجلس سيستمع الى وزراء خارجية من مختلف دول العالم للتعرف على وجهات النظر المختلفة في التعامل مع التحديات المحيطة بتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار السفير الغنيم الى مشاركة الكويت في الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين لاسيما في تأثير الصراعات والكوارث الطبيعية على اعمال حقوق الإنسان كافة.

واكد السفير الغنيم اهتمام الكويت بموضوعات تعزيز حقوق الطفل والأسرة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم واحترام حقوق الأقليات الدينية وعدم ربط الإرهاب بدين او عرق والحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان.

ويتوقع السفير الغنيم مناقشات جادة حول أوضاع الأقلية المسلمة في ميانمار وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية وتأثير الصراعات في جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية مالي ودولة جنوب السودان وبوروندي على حقوق الإنسان.

وأشار الى ان المجلس يتطلع أيضا الى متابعة التحديث الذي سوف تقدمه لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وجلسة حوار حول ظاهرة الاختطاف في سورية والتوصيات التي سوف تقدمها الى المجلس وردود أفعال الدول الأعضاء عليها.

وشرح السفير الغنيم ان هذه الدورة ستشهد أيضا جلسات نقاش تفاعلية متخصصة ومهمة حول تأثير التغيرات المناخية السلبية على تطبيق حقوق الإنسان والحق في الدواء والصحة النفسية ومكافحة اشكال العنصرية المعاصرة.