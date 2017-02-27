ما أبداه المواطنون والمقيمون من مظاهر الفرحة ومشاركتهم في المهرجانات المختلفة في البلاد جسّد روح الأسرة الكويتية الواحدة

تحية إجلال وشكر إلى قادة دول «التعاون» على مشاركة دولهم الكويت في أفراحها واحتفالاتها الوطنية

نشيد بالتغطية الإعلامية الواسعة لمختلف وسائل الإعلام وبالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختلفة لتأمين الأجواء المريحة للمحتفلين

نسأل الله أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار

هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، مقدرا سموه ما أبداه المواطنون والمقيمون من مظاهر الفرحة بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين عبر مشاركتهم الفعالة وحضورهم ومتابعتهم المهرجانات التي أقيمت في مختلف انحاء البلاد بما تميزت به من سلوك حضاري والتي أشاعت البهجة والسرور على نفوس الجميع، مجسدة بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة بما يجمعها من تواد ومحبة وتكاتف، داعيا سموه الجميع الى استذكار نعمة التحرير التي أنعم الله بها على الوطن الغالي وعلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ينعم بها الوطن العزيز والى العمل المخلص والبناء لخدمته وتوجيه جميع الطاقات لنهضته والرقي به وازدهاره.

وأشاد سموه بالتغطية الإعلامية الواسعة التي قامت بها مختلف وسائل الإعلام الرسمي والخاص لإبراز مظاهر هذه الاحتفالات وبالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني ممثلة بقياداتها وضباطها وأفرادها لتأمين الأجواء المريحة وعلى المشاركات المتميزة التي قامت بها الجهات الأخرى بالتحضير والاعداد لهذه الاحتفالات وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية العليا للإعداد للاحتفالات الوطنية ووزارة الإعلام ووزارة التربية ووزارة الصحة والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت.

واستذكر سموه شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي والذود عنه، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار.

كما وجه سموه تحية إجلال وشكر الى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة على مشاركة دولهم الكويت في افراحها واحتفالاتها الوطنية سواء على المستوى الرسمي او الشعبي من خلال مختلف مظاهر الاحتفالات ووسائل التعبير والتي جسدت بجلاء عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط دول مجلس التعاون والتي كان لها أبلغ الأثر في نفوس المواطنين الكويتيين، متمنيا سموه رعاه الله لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس دوام الصحة وموفور العافية ولدول المجلس ولشعوبها كل الرقي والازدهار.

كما شكر سموه اخوانه أصحاب الفخامة والجلالة قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركة دولهم في احتفالات الكويت الوطنية، راجيا سموه لهم موفور الصحة وتمام العافية، مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل بأن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمن والرخاء والازدهار.