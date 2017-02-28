شهداؤنا ضحوا بدمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن الغالي

هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، مقدرا سموه ما أبداه المواطنون والمقيمون من مظاهر الفرحة بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين عبر مشاركتهم الفعالة والتي تميزت بسلوك حضاري.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة المبذولة من وسائل الإعلام الرسمي والخاص والجهات الأمنية بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني وجميع الجهات المشاركة من أجل التحضير والإعداد لهذه الاحتفالات الوطنية، مستذكرا سموه شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي والذود عنه، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما وجه سمو ولي العهد تحية شكر وتقدير إلى الأشقاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيادة وشعبا على مشاركتهم الكويت أفراحها واحتفالاتها الوطنية، متمنيا سموه لدول المجلس وشعوبها كل التقدم والازدهار.

ودعا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز الكويت ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

من جهة أخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس وزير الصحة د.جمال الحربي.