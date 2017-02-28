القاهرة - هناء السيد

قام أمين رئاسة الجمهورية عبدالعزيز الشريف المبعوث الخاص للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنقل رسالة تهنئة من الرئيس السيسي الى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية وذلك بمقر سفارتنا في القاهرة.

وقال سفيرنا لدى مصر محمد الذويخ لـ «كونا» ان المبعوث الخاص للرئيس السيسي نقل أصدق تهاني وتحيات الرئاسة المصرية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولحكومة وشعب الكويت بمناسبة الذكرى الـ 56 للاستقلال والذكرى الـ 26 ليوم التحرير.

وأضاف انه استعرض مع المبعوث المصري مجمل العلاقات الكويتية - المصرية والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها الى مستويات افضل.

وأشاد السفير الذويخ بقوة ومتانة العلاقات الكويتية - المصرية وذلك بفضل حنكة وحكمة القيادتين السياسيتين ودعمهما لكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن فرحة الرئاسة المصرية بمناسبة الأعياد الوطنية وتمنياتها للكويت دوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأكد الشريف عمق العلاقات التاريخية بين البلدين موضحا انه «لا توجد كلمات تعبر عنها لأنها علاقات قوية ومتينة ومستمرة وسوف تستمر ما دامت الأمة العربية قائمة وموجودة».



وأعرب المبعوث الخاص كذلك عن تمنياته للكويت بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار في إطار الأسرة العربية الواحدة.