استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانيلو ميدينا سانشيز رئيس جمهورية دومينيكان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانيلو ميدينا سانشيز رئيس جمهورية دومينيكان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.