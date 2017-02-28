يصل البلاد اليوم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات رسمية مع القيادة السياسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

هذا وأكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا في المنامة الشيخ عزام الصباح أمس ان زيارة ولي العهد بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المقررة اليوم الى الكويت تجسد عمق العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين وامتدادا للتواصل الاخوي المستمر.

وأضاف في تصريح لـ «كونا» ان الزيارة تعكس أيضا حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تنمية وتطوير هذه العلاقات مختلف المجالات مؤكدا انها ستكون رافدا من روافد تنمية وتطوير العلاقات لما فيه صالح البلدين والشعبين.

ومن المقرر أن يصل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد الرسمي المرافق إلى الكويت اليوم في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وسيجري ولي العهد البحريني خلال الزيارة مباحثات رسمية مع القيادة السياسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.