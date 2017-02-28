والجهات الحكومية لدعم العمل الإنساني خلال الأزمات والكوارث الطبيعية وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الخبيزي الذي يشغل منصب سكرتير أول في وزارة الخارجية في ورشة عمل إقليمية حول (الدور المساعد للجمعيات الوطنية في مجال العمل الإنساني.. الفرص والتحديات).

وقال الخبيزي في تصريح لـ «كونا»: إن تزايد الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية حول العالم يتطلب التنسيق المشترك من جميع الفاعلين في المجال الإنساني والدخول في العمل الميداني لتقديم المساعدات المختلفة.

وأكد أهمية العمل الإنساني المشترك في الأزمات والكوارث من خلال فتح قنوات تواصل واضحة للحوار إضافة للشراكة بين الجهات الوطنية والحكومية بما يعزز من قدراتها على الاستجابة لتلك الأزمات.

وأشار إلى دور وزارة الخارجية في دعم الجهود الإنسانية بالتعاون مع الجمعيات الإنسانية في البلاد للاستجابة لمختلف الأزمات والكوارث حول العالم ما يعكس حرص الكويت على تخفيف معاناة شعوب المناطق المنكوبة والمتضررة.