رفع رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عمار العجمي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية وجميع عمال وموظفي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية الغالية.
وقال العجمي في تصريح صحافي: ان الأعياد الوطنية تدعونا للفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن الأبي وما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات في سبيل رفعته ونهضته.
وختم العجمي تصريحاته بالتأكيد على أن الكويت بقيادتها ودستورها وديمقراطيتها ورقي شعبها هي نموذج فريد من العطاء والتميز، ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، واستحقت عن جدارة أن تكون عاصمة للإنسانية وأميرها المفدى قائد الإنسانية، فهنيئا لك يا بلادي، ودامت أفراحك يا كويت.