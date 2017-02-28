رفع مطران الأرمن الأرثوذكس المطران ماسيس زوبويان التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير.

وأضاف زوبويان في تصريح صحافي أن حكمة سمو الأمير قادت دفة البلاد نحو بر الأمان رغم العواصف السياسية والاقتصادية في العالم أجمع والمنطقة العربية بشكل خاص، وأشاد المطران زوبويان بالشعب الكويتي وقال انه يتميز بطبيعة سمحة جعلته على مدار التاريخ مثلا يحتذى في التحضر والاستنارة وحسن الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وندلل على ذلك بوجود أكثر من 100 جنسية تستضيفهم الكويت من اعراق وطوائف مختلفة ويقيمون شعائرهم الدينية بحرية تامة، واستذكر المطران زوبويان في هذه المناسبة بذكرى الاستقلال والتحرير بفضل الله وكفاح القادة وإدارة وإصرار الشعب الكويتي على الحرية ورفضه الغزو وتكاتفهم حول قيادتهم الشرعية.

وقال إن الأعياد الوطنية فرصة للتقارب بين الجميع تتجلى فيها روح الوطنية التي عهدناها في الشعب الكويتي الأصيل والأخلاقيات المجتمعية الأصيلة والرفيعة بين الكويتيين.