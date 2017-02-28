الأب بيجول: أياديه البيضاء تركت بصمات واضحة

تقدم الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى بالتهنئة للكويت قادة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير، مقدما أطيب التهاني القلبية واصدق التمنيات إلى صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء ونواب مجلس الأمة، وجميع أبناء الشقيقة الغالية الكويت، داعيا الله بدوام التوفيق والازدهار والتقدم للكويت حكومة وشعبا، وان يحفظها الله وينعم عليها بالمزيد من الاستقرار والهدوء والخير والبركات، داعيا الله القدير ان يعيد هذه الذكرى الطيبة بالخير والحب والأمان على الكويت الغالية وشعبها المضياف.

وأضاف الأنبا أنطونيوس في كلمة نقلها عنه راعي الكنسية القبطية في الكويت الأب بيجول الأنبا بيشوي بهذه المناسبة، ان الشعب المصري متمثلا في أبناء جاليته المقيمة في الكويت اعتاد مشاركة أشقائه أبناء الشعب الكويتي أفراحه ومناسباته الوطنية والاجتماعية، مشيرا إلى ان ما يسعد أهل الكويت يشع بالسعادة على قلوب المصريين أيضا، مشيدا بمتانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا ان الكويت موطن التعايش والمحبة والسلام وتلاقي الأديان.

ومن جانبه، أثنى القمص بيجول الأنبا بيشوي على الدور الإنساني لسمو الأمير وأياديه البيضاء التي امتدت بالمساعدة إلى الكثير من الشعوب العربية التي تعاني الأزمات وغيرها من شعوب العالم، داعيا الله العلي ان يعم الأمن والسلام جميع الدول العربية، وان يديم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والخير والازدهار، وان يمنح الله حكامها المزيد من الحكمة وينعم عليهم بالصحة والسلامة.

واكد ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يعد احد رجالات الحكم البارزين في تاريخ الكويت والمنطقة العربية لما يتمتع به من حكمة وحنكة، وامتزاج رؤياه السياسية والحضارية بمواقفه الوطنية والقومية، فحقق الكثير من الإنجازات التي ستبقى خالدة في وجدان الأمة، لافتا إلى ان التاريخ سيتوقف كثيرا أمام الجهود الكبيرة التي قام بها سموه خلال رحلته السياسية التي امتدت لأكثر من نصف قرن في مختلف المواقع والمناصب والتي تركت بصمات وإسهامات واضحة في مسيرة النهضة الكويتية.