هنأت جمعية الإصلاح الاجتماعي صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت الرشيدة ونواب مجلس الأمة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفالات الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود الرومي في تصريح صحافي: هنيئا لنا جميعا هذه الفرحة التي عمت كل بيت والله نسأل أن يعم الفرح سائر بلاد المسلمين، وأن ينعم الجميع بالأمن والأمان.

وأضاف: الفرح الحقيقي هو بنشر الخير ومساعدة الغير ورسم البسمة وتفريج الهموم، وتنفيس الكروب وغرس الأمل في كل قلب مكلوم، أو محروم، ونشر الرحمة للناس كافة، لذا نذرنا أنفسنا في جمعية الإصلاح وانطلاقا من كويت الإنسانية في ميادين العمل الخيري والإنساني من أوسع أبوابها داخل وخارج الكويت بلا كلل ولا ملل، ليعم الخير بلاد الغير وخاصة الشعوب الفقيرة والمنكوبة.

ودعا الرومي إلى الفرح باعتدال وتوازن في بث المرح والترفيه وفق ضوابط الشرع والقانون دون تجاوز على القيم والأخلاق، ودون اعتداء على الحريات والأعراض، مشيرا إلى أن دائرة المباح واسعة، وفي الدين فسحة ومجتمعنا المحافظ جبل على حب الخير ونبذ العنف والتطرف والغلو بكل ألوانه وعلى تقويم الانحراف بكل أشكاله بالحكمة والموعظة الحسنة، فحب الوطن بأن يكون المرء أمينا على مقدرات شعبه، وبلده حريصا على أمنه، وفيا لقيمه ناصحا لولاته، وعامته فنحن في قارب واحد.

وختم الرومي تصريحه داعيا المولى عز وجل أن يعيد على الكويت وأهلها مناسباتها الوطنية بالخير واليمن والبركات.