وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد الرسمي المرافق له، الكويت اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقباله في المطار، ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجاير الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والوزراء وكبار المسؤولين.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "يجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع القيادة السياسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وقال سفير الكويت في المنامة الشيخ عزام الصباح، في تصريح صحفي أمس، إن "الزيارة تجسد عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وامتدادا للتواصل الأخوي المستمر".

معتبراً أنها "تعكس أيضا حرص القيادة السياسية في كلا البلدين، على تنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات".

ويرافق ولي عهد البحرين وفد رسمي يضم عدداً من الوزراء، وكبار المسؤولين في المملكة.

وتأتي زيارة ولي العهد البحريني عقب زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للكويت في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، وزيارة أمير الكويت إلى سلطنة عمان الأسبوع الماضي