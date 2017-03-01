استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة على جميع الأصعدة كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

حضر المقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو ولي العهد ناصر الروضان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له قد وصلوا الى البلاد أمس في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والمستشار بديوان سمو ولي العهد د.حمود العتيبي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم وكبار القادة من الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وسفير مملكة البحرين لدى الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وسفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح، وتشكلت بعثة شرف من ديوان سمو ولي العهد لمرافقة الضيف برئاسة المستشار ناصر الروضان.

ويرافق الضيف الكريم وفد رسمي يضم كلا من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ود.عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، ورشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط، وصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والشيخ حمد بن عيسى بن عبدالله آل خليفة، والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في مملكة البحرين الشقيقة.

هذا، وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعلاقات بلاده الأخوية والتاريخية مع الكويت، مؤكدا الحرص على ترسيخها بالتواصل المستمر بين الجانبين.

وقال سموه في تصريحات نشرتها وكالة أنباء البحرين إن التواصل بين البلدين على مختلف المستويات أسهم بدوره في تأكيد التعاون الثنائي والانطلاق بعلاقات البلدين نحو أفق أوسع من التنسيق واتفاق المواقف والعمل معا نحو دفع المنظومة الخليجية نحو المزيد من تحقيق عرى التكامل الوثيق بين دولها وخدمة شعوبها، مشيدا بمواقف الكويت الداعمة لبلاده، معربا عن سعادته بتزامن الزيارة مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.