استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب بمملكة ماليزيا تان سري بانديكار امين حجي موليا والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.