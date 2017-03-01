بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع رئيس هيئة القوى البشرية والاسناد اللوجستي الأردني اللواء الركن صابر طه المهايرة التعاون المشترك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الفريق الخضر استقبل اللواء المهايرة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد إذ تم بحث أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء معاون رئيس الأركان لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن خالد مضحي الشمري ومدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد الركن لافي عبدالرحمن العازمي والملحق العسكري للمملكة الاردنية الهاشمية لدى البلاد العميد الركن محمد سليم السحيم.