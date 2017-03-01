استعرض رئيس هيئة الحرس الأميري العميد الركن فهد عبدالرحمن الزيد مع قائد الحرس الأميري القطري اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الشهواني رئيس هيئة الحرس الأميري الكويتي والوفد المرافق له على هامش تمرين «صقر الخليج 2» المشترك بين الجانبين الذي يختتم فعالياته اليوم. وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من المواضيع المشتركة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

ويأتي التمرين الذي بدأ في 16 فبراير الماضي في إطار التمارين المشتركة بين الكويت وقطر وضمن التعاون الخليجي المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز الإمكانيات العسكرية للمشاركين.

ويعتبر هذا التمرين الثاني بين الجانبين بعد نجاح التمرين الأول الذي أقيم في الكويت في العام الماضي وحقق نجاحا لافتا من خلال التدريبات والدروس النظرية والتطبيقية التي شهدها.