عدن ـ إياد أحمد

نظمت مدينة تعز اليمنية مهرجانا كبيرا احتفاء بالأعياد الوطنية للكويت ولمشاركة الكويتيين احتفالاتهم بعيد الاستقلال.

وفي الحفل الذي أقامته مؤسسة «فجر الأمل» الخيرية للتنمية الاجتماعية أكد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عمق العلاقة الإستراتيجية بين الشعبين الشقيقين وتحدث عن أدوار الكويت الملموسة والحاضرة في العديد من الميادين ومختلف المراحل التي مرت بها اليمن، مؤكدا أن الكويت بلد الخير والعطاء وموطن البذل والنماء ولن ينسى لها شعب اليمن وقفاتها الملموسة وأعمالها المشهودة في اليمن.

من جانبه وجه رئيس مؤسسة «فجر الأمل» بليغ التميمي الشكر الجزيل للكويت أميرا وحكومة وشعبا على جهودها الإغاثية لشعب اليمن والتي كان آخرها القوافل الإغاثية بتمويل الشيخة مريم الصباح.

وقال التميمي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «الكويت منارة سامقة في العمل الخيري والإنساني فلا يوجد بلد الا وتجد فيه مدرسة مشيدة وجامعة مميزة وطريقا ومشفى ومسجد على نفقة الكويت.