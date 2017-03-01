استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية اليونان لدي الكويت أندرياس باباداكيس، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات. وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وتقدم المحافظ الخالد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير الى السفير باباداكيس، متمنيا التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

فيما عبر السفير باباداكيس عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده والجالية اليونانية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.