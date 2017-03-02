أشاد وفد مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتية في رصد الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات العاجلة للدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية.



وقال رئيس الوفد ضابط الاتصال في مركز إدارة حالات الطوارئ لمجلس التعاون مبارك المهندي في تصريح لـ «كونا» عقب زيارتهم لجمعية الهلال الأحمر الكويتية ان مركز العمليات في الجمعية له «دور فعال» ومميز في الاستجابة للعديد من الكوارث على المستوى الدولي.



وأكد المهندي على أهمية استخدام التكنولوجيا لرصد جميع أنواع الكوارث الطبيعية حول العالم عبر شبكة دولية ترتبط من خلالها الجمعية باتفاقيات تعاون معلوماتي وفني مع المنظمات الدولية المعنية برصد الكوارث الطبيعية.



وذكر انه لا يخفى على احد مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات لرصد الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى انها تعتبر محركا رئيسيا وتمثل سندا كبيرا وداعما للمنظمات الانسانية للتحرك العاجل لتقديم المساعدة بشكل سريع للدول المتضررة.



من جهته، قال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لـ «كونا»: ان الجمعية تولي اهمية كبيرة في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية والتعاون الدولي لمواجهتها والحد من آثارها.



وأضاف المعراج ان الجمعية شاركت مع المنظمات الدولية في العديد من المؤتمرات وورش العمل الخاصة عن الانذار المبكر للكوارث الطبيعية من ضمنها الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، وصدرت توصيات مهمة تتعلق بتعزيز النظم والإنذار المبكر وسرعه الاستجابة.



وأعرب المعراج عن أمله في استخدام التقنيات الحديثة وبشمولية اكبر على مستوى العالم لتعزيز القدرات في الحد من الكوارث ومواجهة المخاطر من أجل ضمان عالم أكثر أمنا لأجيال المستقبل.



وأكد أهمية بناء قدرات المتطوعين في مجال الاستجابة للكوارث وممارسة الأنشطة المختلفة الخاصة بعمليات التأهب وتكوين فريق مؤهل مستعد للتدخل السريع، مبينا ان التخطيط السليم يساهم في تقليل الأضرار الجسيمة.