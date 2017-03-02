غادر البلاد صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين أجرى سموه خلالها مباحثات رسمية مع القيادة السياسية.

وقد كان في مقدمة مودعيه على أرض المطار أخوه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار ناصر الروضان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم، وكبار القادة من الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وسفير مملكة البحرين لدى الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وسعادة سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.

وعلى هامش الزيارة، قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، صباح أمس بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مقر إقامته بقصر بيان.



وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست روح الصداقة وعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد أقام مأدبة عشاء رسمية في أبراج الكويت مساء أمس الأول على شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.