وقعت الكويت وسلوفاكيا اتفاقية دولية للتعاون الاقتصادي والفني وذلك في إطار رغبة البلدين بتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي سفيرنا في العاصمة براتسلافا عيسى يوسف الشمالي وعن الجانب السلوفاكي وكيل وزارة الاقتصاد السلوفاكية فويتخ فيرينس.

وقالت سفارتنا لدى سلوفاكيا في بيان تلقته «كونا» أمس الأربعاء إن السفير الشمالي تقدم بالشكر إلى وكيل وزارة الاقتصاد السلوفاكية على مساعيه في إبرام هذه الاتفاقية مثنيا على جهود وعمل الفريق الكويتي والسلوفاكي في استكمال جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بتوقيع الاتفاقية.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في انطلاقة جديدة للعلاقات الكويتية - السلوفاكية بصورة مميزة.

واعتبر توقيع الاتفاقية خطوة إيجابية في العلاقات بين البلدين وحافزا جديدا لتوقيع اتفاقيات جديدة تسهم في تنمية العلاقات المشتركة وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.