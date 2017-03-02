قام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد الرسمي المرافق له بزيارة إلى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا الكويتية) مساء أمس الأول.

وكان في استقبال سموه وكيل الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحاق، الذي اصطحب ضيف الكويت في جولة داخل المركز، شملت المسرح الوطني والمسرح الدرامي ومركز الموسيقى ومركز المؤتمرات، ثم جولة في الساحات الخارجية التي تشمل النافورة والتي تعد من المعالم السياحية والجمالية في الكويت وسلسلة من المطاعم.

وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بالتوقيع على سجل الشرف وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد رافق الضيف الكريم رئيس بعثة الشرف المستشار في ديوان سمو ولي العهد ناصر عبدالله الروضان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه بزيارة إلى مجمع الأفنيوز مساء أمس الأول.

وقد رافق الضيف الكريم رئيس بعثة الشرف المستشار بديوان سمو ولي العهد ناصر الروضان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.