برعاية وحضور آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر احمد العوضي، أقيمت صباح أمس ندوة بعنوان «صناع المجد نحو جيل المستقبل» القاها اللواء الركن متقاعد سليمان الجبر.

وقد استهلت الندوة بكلمة ألقاها امر قيادة شؤون الطلبة العقيد الركن مساعد الحمدان، مرحبا بضيف الكلية الكريم متناولا سيرته الذاتية وبعد ذلك تحدث اللواء الركن متقاعد سليمان الجبر مع ابنائه الطلبة الضباط الخريجين من الدفعة 44 وحثهم على الولاء والتضحية والمجد وان يضعوا الوطن نصب أعينهم ثم تمنى للخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم العسكرية وكان الضيف قد افتتح ساحة الشرف والرجولة بكلية علي الصباح العسكرية المسماة باسمه تكريما لإسهاماته وعطائه وتخليدا لمسيرته العسكرية.

وفي الختام قام آمر كلية علي الصباح العسكرية بإلقاء كلمة شكر من خلالها الجبر على جهوده المبذولة اثناء فترة عمله، بعد ذلك تم تكريم اللواء الركن متقاعد سليمان الجبر، هذا وحضر الندوة عدد من قيادات وضباط الكلية.