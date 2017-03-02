أشاد رئيس هيئة الحرس الأميري العميد الركن فهد الزيد بالمستوى الاحترافي والمهارات القتالية للمشاركين في تمرين «صقر الخليج 2» مؤكدا حرص المشاركين على العمل على تطوير قدراتهم القتالية بكل تفان وإخلاص.

وقال العميد الزيد لـ «كونا» في ختام التمرين أمس ان هذا التمرين جاء لتمكين المشاركين من تلبية نداء الواجب والتأهب لمواجهة أي تهديدات محتملة من خلال سرعة الاستجابة والسيطرة اثناء الاحداث الطارئة.

وأضاف الزيد ان التمرين المشترك يأتي وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بالاهتمام بالتدريب ورفع القدرة القتالية لدى القوات المسلحة ولاسيما الحرس الأميري.

وذكر ان ما شهدناه من احترافية في التنظيم لم يأت من فراغ وإنما جاءت نتيجة لجهود مبذولة من قبل المخططين والمنظمين من الأشقاء بالحرس الأميري القطري، مؤكدا حرص البلدين الشقيقين على المضي قدما نحو تطوير العمل المشترك في هذا المجال.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك بين الحرس الأميري الكويتي ونظيره القطري في إطار التعاون الخليجي المشترك لتذليل جميع العوائق المحتملة والنهوض بالمستوى العام للقدرات القتالية والوصول إلى أعلى المستويات لبلوغ الهدف المنشود من هذه التمارين.

وأوضح ان هذا التمرين يأتي امتدادا لتمرين «صقر الخليج 1» والذي تم تطبيقه في الكويت على المستوى التكتيكي لفرق التدخل السريع وعمليات الإخلاء بجميع أنواعه.