المشاركون هنأوا الكويت أميراً وحكومة وشعباً بالمناسبة الغالية





احتفلت سفارات الكويت لدى السويد والمكسيك والصين بمناسبة العيد الوطني الـ 56 وذكرى التحرير الـ 26 والذكرى الـ11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.

حضر الاحتفالات عدد كبير من المسؤولين ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى السويد والمكسيك والصين، وخلال الاحتفالات أكد عدد من السفراء أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية تعزز الولاء والانتماء للوطن وللقيادة السياسية.

وقالت سفارتنا لدى السويد في بيان تلقته «كونا» إن سفير الكويت لدى السويد نبيل الدخيل رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، سائلا المولى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

وهنأ المشاركون في الحفل الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنين دوام التقدم والازدهار للكويت.

وبهذه المناسبة، قال سفير الكويت لدى المكسيك متعب صالح المطوطح، إن الاحتفالات بالأعياد الوطنية هي نوع من إظهار مدى محبة وانتماء الشعب الكويتي لوطنه وقيادته الحكيمة التي أسست على سياسة خارجية قائمة على التعاون والمحبة ومد يد العون للآخرين.

وأشاد المطوطح بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا أنها تمر حاليا بأفضل وأزهى مراحلها، وذلك بفضل التوجيهات البناءة لقيادتي البلدين ورغبتهما الصادقة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق ارحب، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

وفي الصين قال سفير الكويت لدى بكين سميح جوهر حيات: إن الاحتفال بأعيادنا الوطنية يمثل فرصة جوهرية لتعريف المجتمع الصيني بأبرز معالم النهضة والتطور التي شهدتها الكويت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى الإنجازات التنموية السريعة والعديدة التي حققتها البلاد في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات في ظل القيادة الحكيمة لقائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأشاد حيات بما تشهده العلاقات الكويتية - الصينية من نمو وتطور كبيرين، مؤكدا حرص قيادتي البلدين الصديقين على دعم وتوطيد تلك العلاقات في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.