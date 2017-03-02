مشاركة مكتبة الكويت الوطنية أكدت حرصها على تجسيد الإرث التاريخي للبلاد





شاركت مكتبة الكويت الوطنية في المعرض الذي أقامته سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر طويق بالعاصمة الرياض بمناسبة العيد الوطني المجيد الـ 56 وذكرى يوم التحرير الـ 26 بحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود وعدد من الهيئات الديبلوماسية وكبار الشخصيات والمسؤولين الإعلاميين والوجهاء، وكان في استقبالهم سفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر .

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالمعروضات القيمة لمكتبة الكويت الوطنية مثل الإصدارات الأولى الأصلية لمجلات الكويت القديمة مثل: البعثة وكاظمة وجريدة الكويت ومجلة العربي وعالم المعرفة وعالم الفكر، وعرض المخطوطات النادرة والوثائق التاريخية القيمة منذ عهد الشيخ مبارك الكبير، وتم توزيع اكثر من 1200 كتاب وإصدار وطني.

واكد بيان صادر عن مكتبة الكويت الوطنية أن هذه المشاركة تأتي تأكيدا لدورها الثقافي المهم ورسالتها في تجسيد الإرث التاريخي الكبير للكويت في مجال المعرفة والانتاج الفكري والادبي الكثيف.

واظهرت المكتبة الوطنية اوجه خدماتها المتعددة في توثيق المحطات التاريخية والمناسبات والاحداث الوطنية بجميع وسائل المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية المعبرة عن ذاكرة الوطن.

وختم البيان ان المعرض جاء في مناسبة غالية تتجلى فيها اسمى معاني الانتماء والولاء للوطن الغالي وابراز المكانة الحضارية المتميزة للكويت في اعيادها، خاصة في مجال تنمية الثقافة والفنون والآداب.